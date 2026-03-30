ヘッドセット、キーボードなどが最大約51%OFF！ SteelSeries「新⽣活セール Final」、3月31日から開催
【SteelSeries：新⽣活セール Final】 開催期間：3月31日～4月5日
GNグループが展開するゲーミングデバイスブランド「SteelSeries」は、「新⽣活セール Final」を3月31日から4月6日まで開催する。
本セールでは⽬⽟製品として「Apex Pro Mini Wireless」が約51%OFFで登場。そのほか、「Arctis Nova Pro Wireless」が40%OFF、「Arctis GameBuds」が約18%OFFになるなど、期間中は対象商品を通常よりもお買い得価格で購入できる。
セール商品はAmazon、楽天市場の公式ストアほか、ビックカメラ.com、ソフマップ・ドットコム、ヨドバシ.com、Joshin web ショップなどから確認できる。
□Amnazon「SteelSeries」のページ
対象商品/割引率
ヘッドセット、オーディオ製品Arctis Nova Pro Wireless：約 40% OFF Arctis Nova Pro Wireless P：約 40%OFF Arctis Nova Pro Wireless X：約 40% OFF Arctis Nova Pro：約 41% OFF Arctis Nova Pro Wireless White：約 40% OFF Arctis Nova Pro Wireless Xbox White：約 40% OFF Arctis Nova Pro Wireless シリーズ：約 40％ OFF Arctis Nova Pro Wireless PS White：約 40% OFF Arctis GameBuds：約 18% OFF Arctis GameBuds White：約 18% OFF Arctis GameBuds X：約 18% OFF Arctis Nova 7：約 40% OFF Arctis Nova 7P：約 40% OFF Arctis Nova 7P White：約 40% OFF Arctis Nova 5：約 27% OFF Arctis Nova 5 シリーズ：約 27％ OFF Arctis Nova 5 White：約 27% OFF Arctis Nova 5P：約 27% OFF Arctis Nova 5P White：約 27% OFF Tusq：約 38% OFF GameDAC Gen 2：約 30% OFF
キーボードApex Pro Mini Wireless ⽇本語配列：約 51% OFF Apex Pro Mini Wireless 英語配列：約 51% OFF Apex Pro Mini ⽇本語配列：約 47% OFF Apex Pro Mini 英語配列：約 47% OFF Apex Pro TKL (2023) ⽇本語配列：約 43% OFF Apex Pro TKL (2023) 英語配列：約 43% OFF Apex Pro JP：約 41% OFF
