6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、4月27日午後6時に5th Mini Album『NO TRAGEDY』をリリースすることを発表した。【写真】爽やかな風をまとい…TWSのパフォーマンスカットTWSは、3月30日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよびグローバル・スーパーファン・プラットフォーム「Weverse」にて、5th Mini Album 『NO TRAGEDY』のアルバムのティザー映像を公開し、カムバックを告知。同映像は前日（29日）、韓国・