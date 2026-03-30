TWS、4・27にカムバック 所属事務所「ぐんと成長したTWSの新たな姿に期待して」
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が、4月27日午後6時に5th Mini Album『NO TRAGEDY』をリリースすることを発表した。
【写真】爽やかな風をまとい…TWSのパフォーマンスカット
TWSは、3月30日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよびグローバル・スーパーファン・プラットフォーム「Weverse」にて、5th Mini Album 『NO TRAGEDY』のアルバムのティザー映像を公開し、カムバックを告知。同映像は前日（29日）、韓国・ソウル松坡区のオリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で開催された『2026 TWS 2ND FANMEETING IN SEOUL』で先にサプライズ公開され、熱い反響を呼んでいた。
映像には、息を切らして駆けつけ、一堂に会したTWSの姿が収められている。ネオンサインが点滅する暗い空間で息を整えていたメンバーたちが、ふと後ろを振り返ると、画面にカムバックの日程と新アルバム名『NO TRAGEDY』という文字が浮かび上がる。『NO TRAGEDY』は、定められた運命に順応することなく、主体的に愛を完成させていくTWSの新たな物語を予告するアルバム名となっている。
所属事務所のPLEDIS Entertainmentは、「初々しい少年時代を経て、ぐんと成長したTWSの新たな姿に期待してほしい」と伝えた。
【写真】爽やかな風をまとい…TWSのパフォーマンスカット
TWSは、3月30日午前0時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルおよびグローバル・スーパーファン・プラットフォーム「Weverse」にて、5th Mini Album 『NO TRAGEDY』のアルバムのティザー映像を公開し、カムバックを告知。同映像は前日（29日）、韓国・ソウル松坡区のオリンピック公園チケットリンク・ライブアリーナ（旧ハンドボール競技場）で開催された『2026 TWS 2ND FANMEETING IN SEOUL』で先にサプライズ公開され、熱い反響を呼んでいた。
所属事務所のPLEDIS Entertainmentは、「初々しい少年時代を経て、ぐんと成長したTWSの新たな姿に期待してほしい」と伝えた。