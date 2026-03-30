映画監督の福田雄一さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の鈴木福さんや本田望結さんらと人気作品『コドモ警察』の打ち上げ飲み会を行ったことを報告しました。【写真】福田雄一の豪華飲み会ショット『コドモ警察』打ち上げを兼ねた飲み会福田さんは「福くんの20歳の誕生日に『お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！』ってLINEしたら『お酒飲めるようになったので、ご飯連れてってください！』って返