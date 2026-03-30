「本田望結クソ可愛いな」鈴木福＆本田望結、ビールジョッキ持つ飲み会ショット公開！ 「感慨深すぎる」
映画監督の福田雄一さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の鈴木福さんや本田望結さんらと人気作品『コドモ警察』の打ち上げ飲み会を行ったことを報告しました。
【写真】福田雄一の豪華飲み会ショット
1枚目は鈴木さんと本田さんがビールジョッキを手に笑顔を見せるツーショットで、2枚目はテーブルを囲んでにぎやかに集まる複数人のグループショットです。
「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて福くんの親友で、あのちゃんと福くんのドラマ『惡の華』にも出てる坂口くんも来てくれて、だいぶ盛り上がりました」とのことです。2枚目には勝地涼さんの姿も見られます。
コメントでは、「福くんがジョッキ持ってるのなんかw」「いい集まりですね」「感慨深すぎる」「大きくなりました！！」「なんと羨ましい20歳のお酒の楽しみ方」「福くんがビール飲んでて時間の流れの尊さと残酷さを知る」「文哉くんも呼んで欲しかったw」「本田望結クソ可愛いな」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】福田雄一の豪華飲み会ショット
『コドモ警察』打ち上げを兼ねた飲み会福田さんは「福くんの20歳の誕生日に『お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！』ってLINEしたら『お酒飲めるようになったので、ご飯連れてってください！』って返ってきて。早く約束を遂行しないと！って思ってたんだけど、なかなかスケジュールが合わず、ようやく実現しました!!」とつづり、写真を2枚載せています。
「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて福くんの親友で、あのちゃんと福くんのドラマ『惡の華』にも出てる坂口くんも来てくれて、だいぶ盛り上がりました」とのことです。2枚目には勝地涼さんの姿も見られます。
コメントでは、「福くんがジョッキ持ってるのなんかw」「いい集まりですね」「感慨深すぎる」「大きくなりました！！」「なんと羨ましい20歳のお酒の楽しみ方」「福くんがビール飲んでて時間の流れの尊さと残酷さを知る」「文哉くんも呼んで欲しかったw」「本田望結クソ可愛いな」などの声が上がりました。
「また福田組でイケメン役、お願いします！」映画監督ならではの交友関係の広さで、普段の投稿から多くの芸能人との絡みを見せている福田さん。同日の別投稿では、「井上くん、本当に久しぶりにお会い出来て、めっちゃ嬉しかったです！ また福田組でイケメン役、お願いします！」と、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介さんの投稿に反応していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)