映画監督の福田雄一さんは3月30日、自身のXを更新。鈴木福さん、本田望結さんらと飲み会を行ったことを報告して話題を集めています。（サムネイル画像出典：福田雄一さん公式Xより）

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映画監督の福田雄一さんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の鈴木福さんや本田望結さんらと人気作品『コドモ警察』の打ち上げ飲み会を行ったことを報告しました。

【写真】福田雄一の豪華飲み会ショット

『コドモ警察』打ち上げを兼ねた飲み会

福田さんは「福くんの20歳の誕生日に『お誕生日おめでとう！福くんが20歳なんて感慨深いです！』ってLINEしたら『お酒飲めるようになったので、ご飯連れてってください！』って返ってきて。早く約束を遂行しないと！って思ってたんだけど、なかなかスケジュールが合わず、ようやく実現しました!!」とつづり、写真を2枚載せています。

1枚目は鈴木さんと本田さんがビールジョッキを手に笑顔を見せるツーショットで、2枚目はテーブルを囲んでにぎやかに集まる複数人のグループショットです。

「どうせなら『コドモ警察』の打ち上げにしようぜ！ってことで、本田望結ちゃんもお呼びして、そしたら勝地も仕事終わりで来てくれて福くんの親友で、あのちゃんと福くんのドラマ『惡の華』にも出てる坂口くんも来てくれて、だいぶ盛り上がりました」とのことです。2枚目には勝地涼さんの姿も見られます。

コメントでは、「福くんがジョッキ持ってるのなんかw」「いい集まりですね」「感慨深すぎる」「大きくなりました！！」「なんと羨ましい20歳のお酒の楽しみ方」「福くんがビール飲んでて時間の流れの尊さと残酷さを知る」「文哉くんも呼んで欲しかったw」「本田望結クソ可愛いな」などの声が上がりました。

「また福田組でイケメン役、お願いします！」

映画監督ならではの交友関係の広さで、普段の投稿から多くの芸能人との絡みを見せている福田さん。同日の別投稿では、「井上くん、本当に久しぶりにお会い出来て、めっちゃ嬉しかったです！　また福田組でイケメン役、お願いします！」と、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介さんの投稿に反応していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)