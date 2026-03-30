【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス】 3月31日16時より予約開始 12月 発送予定 価格：11,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーギルス」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月31日16時より予約受付を開始する。発送は12月を予定し、価格は11,000円。 本商品は特撮テレビドラマ