大崎電気工業に注目したい。同社は２月に２６年３月期連結純利益を従来予想の３６億円から５２億円（前期比４８．４％増）に上方修正した。不動産売却益を計上することなどで９期ぶりに最高益を更新する見込みだ。今期配当も従来予想から１０円増の４５円（前期は２２円）に増額することも明らかにした。また、２７年３月期からは、検針データを自動集約し家庭やビルでの電力使用量を把握できる第２世代スマートメ&#