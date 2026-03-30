女優の郄石あかり（23）がヒロインを務め、今月27日に感動の最終回（第125話）を迎えたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主人公のモデルとなった松江藩家臣・小泉家の娘・小泉セツ（節子）による夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の回想録「思ひ出の記」が、地方出版社の書籍としては異例のヒットを記録している。八雲の代表作「怪談」出版120年を記念し、地元の「ハーベスト