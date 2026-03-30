「戦闘状態が止まらなければ…」湾内1000隻の現状「ペルシャ湾内に船舶が留め置かれて1か月が経過する。先が見通せないまま、いつまでも頑張り続けるということは極めて厳しい。ホルムズ海峡を安全に通航できる方法があれば、船員・貨物共に一刻も早くペルシャ湾から外に出したい」 【運賃スゴそう…】これが日本への「原油輸送100日コース」です（地図／写真）日本船主協会の長澤仁志会長（日本郵船会長）は2026年3月25日の会見