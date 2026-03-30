平均年収が920万円増！1位となった企業は？今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【従業員100人未満】」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。対象期間は2024年5月期〜25年4月期。この「年収ランキング」シリーズの記事では、通常、従業員数が少ない企業は除外している。今回は100人未満の企業に絞っているので、これまでの記事では紹介で