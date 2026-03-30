平均年収が920万円増！

1位となった企業は？

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【従業員100人未満】」を作成した。本社所在地はダイヤモンド社企業情報部調べ。対象期間は2024年5月期〜25年4月期。

この「年収ランキング」シリーズの記事では、通常、従業員数が少ない企業は除外している。今回は100人未満の企業に絞っているので、これまでの記事では紹介できていない企業が多数登場する。

なお、ランキングにはホールディングカンパニーが多数、ランクインしている。

ホールディングカンパニーは「持ち株会社」とも呼ばれ、傘下のグループ企業を「親会社」として統制する役割がある。

そこで働く従業員もグループ企業の「エリート層」であり、事業の運営会社に比べ、少人数であることが多い。このため、総じて平均年収も高額になる傾向がある。

早速、ランキングを確認していこう。

「年収が高い会社ランキング2025【従業員100人未満】」で1位は、投資ファンドのインテグラルだった。平均年収は2577.7万円、平均年齢は39歳。

同社は2023年9月に株式上場したため、ランキングの対象となるのは2度目となる。前回のランキングの平均年収は1657.5万円だったが、今回は一気に約920万円ものアップとなった。

2位は光通信。平均年収は2408.7万円、平均年齢は47.9歳。従業員は2人。同社も前回の平均年収（2062.6万円）から346.1万円の大幅アップとなったが、前回のランキング1位から2位へとダウンした。

今回のランキングで年収2000万円を超えたのは、上記の2社のみだった。

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