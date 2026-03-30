「選抜高校野球・準決勝、智弁学園２−１中京大中京」（２９日、甲子園球場）準決勝が行われ、智弁学園（奈良）はプロ注目のエース・杉本真滉投手（３年）が７安打１失点で完投し、２−１で中京大中京（愛知）に勝利。阪神・村上を擁し優勝した１６年以来１０年ぶりの決勝進出を決めた。エースの意地が満身創痍（そうい）の肉体を突き動かした。１点リードの九回２死一、二塁と一打同点の危機。智弁学園・杉本はピッチャー返