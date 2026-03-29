日本テレビ系謎解き冒険バラエティー『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜後7：58）の公式Xが更新され、“二代目お祭り男”の正体が明らかになった。【写真】『イッテQ』“再登場”の手越祐也！法被姿で宮川大輔と2ショット公式Xは「お祭り男 新章へ」とつづり、動画を投稿。宮川大輔が「二代目やないですけど、お祭り男に出れかなってほしい。祭り魂を受け継いでくれるのは、アイツしかいないと思う」と語り、「アイツと