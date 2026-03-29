【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節】(みらスタ)山口 3-1(前半2-0)大分<得点者>[山]古川大悟(15分)、藤森颯太(18分)、山本駿亮(87分)[大]宇津元伸弥(56分)<警告>[山]小澤亮太(90分+5)[大]小酒井新大(13分)、宇津元伸弥(39分)、木許太賀(85分)、木本真翔(89分)主審:田中玲匡