◇パ・リーグオリックス5−4楽天（2026年3月29日京セラD）オリックスが1点差で逃げ切り、開幕カード勝ち越しを決めた。先発の田嶋が初回に2点を失うも、その裏に3点を返して逆転に成功。岸田監督は田嶋を見切って2回に横山楓、3回からは山崎を投入する小刻みな継投に打って出た。3点リードの5回に登板した平野、6回にマウンドに立った古田島が1点ずつを失い1点差に迫られたが、7回にはペルドモ、8回は椋木、そして9回