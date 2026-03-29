左手の骨折から復帰して代表に戻ってきた鈴木彩艶がチームを救った左手の骨折から復帰して代表に戻ってきた守護神が至近距離からのシュートを防いでチームを救った。日本代表は現地時間3月28日にスコットランド代表と対戦。アウェーでの貴重なテストマッチは途中出場のFWの伊東純也の決勝ゴールで1-0の勝利を収めた。試合の立ち上がりにはいきなりピンチが訪れていた。左サイドを突破され、クロスがゴール前でフリーになった