大分県別府市の立命館アジア太平洋大（APU）は29日までに、留学生数に関するデータの提出を忘れ、出入国在留管理庁が毎年指定している「適正校」に選ばれなかったと大学のウェブサイトで発表した。在留資格の取得手続きで提出書類の一部が簡略化されないため、留学生の入国が遅れる恐れがある。米山裕学長は28日付のコメントで「痛恨の極み。学びへの影響を最小限にするよう努める」と謝罪した。入管庁は「留学」の在留資格