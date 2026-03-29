[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](メグスタ)※14:00開始主審:菊池俊吾<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 29 田尾佳祐DF 30 岡英輝DF 44 林田魁斗MF 14 石倉潤征MF 15 岩本和希MF 17 牧山晃政MF 24 上野輝人MF 66 禹相皓MF 86 淺田彗潤FW 13 前川大河控えGK 23 高橋クリスDF 4 辻岡招真DF 39 原野楼惟DF 40 高嶋修也MF 7 江口直生MF 8 森勇人MF 27 柳雄太郎FW 11 佐野竜眞FW 90 後藤優介監督大嶽