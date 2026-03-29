3月29日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、これまで番組でも多くのプロが大絶賛――30年以上にわたって第一線を走り続けるモンスターバンド「Mr.Children」を大特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！先日リリースした22枚目のオリジナルアルバム『産声』も大きな話題を呼ぶなか、ついに今回、番組初となる桜井和寿へのインタビューが実現。音楽のプロたちからの質問とともに、ミスチルの魅力と核心に迫っていく。作曲