ついに実現！Mr.Children・桜井和寿、『EIGHT-JAM』初のインタビュー　貴重な発言が続々

3月29日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、これまで番組でも多くのプロが大絶賛――30年以上にわたって第一線を走り続けるモンスターバンド「Mr.Children」を大特集する。

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先日リリースした22枚目のオリジナルアルバム『産声』も大きな話題を呼ぶなか、ついに今回、番組初となる桜井和寿へのインタビューが実現。音楽のプロたちからの質問とともに、ミスチルの魅力と核心に迫っていく。

作曲はどのように始まるのか？ 作詞におけるこだわりとは？ さらに歌唱やライブについて、これまであまりテレビで語られることのなかった貴重な発言が続々。時代を超えて愛される名曲を多数生み出してきた桜井は、一体何を語るのか――。

スタジオには、ミスチルを愛しリスペクトするmabanua、せとゆいか（Saucy Dog）、清塚信也、オーイシマサヨシが集合。加えて、ミスチルの大ファンである川谷絵音、小林壱誓（緑黄色社会）、TAIKING（Suchmos）もアンケートで参加。彼らが熱弁するミスチルのスゴさとは？

多角的かつ奥深きインタビュー＆解説によって、浮き彫りになるミスチルの真髄。全国民必見、渾身の大特集に注目だ。