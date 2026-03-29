俳優・鈴木亮平（42）が主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）が、29日に最終話を迎える。「闇バイト」、「マネーロンダリング」などの犯罪や社会問題をリアルに描く本作。このほど、プロデューサーを務める東仲恵吾氏、脚本を手掛けた黒岩勉氏が取材に応じ、これらの描写に込めた意図を語った。（井上侑香）同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出す