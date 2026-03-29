尾崎亜美が、デビュー50周年を記念した『Amii Ozaki 50th Amii-versary』シリーズのリリースを記念しキャリア初となるインストアイベントを開催することを発表した。2026年3月20日からデビュー50周年イヤーに突入した尾崎亜美。1976年のデビュー以降、日本の女性シンガーソングライターの草分けとして活躍すると共に、数多くのアーティストへの楽曲提供とプロデュースでヒット曲を多数生み出してきた。4月8日（水）にはユニバーサ