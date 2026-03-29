尾崎亜美が、デビュー50周年を記念した『Amii Ozaki 50th Amii-versary』シリーズのリリースを記念しキャリア初となるインストアイベントを開催することを発表した。

2026年3月20日からデビュー50周年イヤーに突入した尾崎亜美。1976年のデビュー以降、日本の女性シンガーソングライターの草分けとして活躍すると共に、数多くのアーティストへの楽曲提供とプロデュースでヒット曲を多数生み出してきた。4月8日（水）にはユニバーサルミュージックと日本クラウンから自身の選曲によるベスト盤、4月22日（水）にはポニーキャニオンから映像作品が相次いでリリースされる。

そんな彼女だが、CDショップでのインストアイベントは50年に及ぶキャリアの中でこれが初。会場は東京・タワーレコード渋谷店で、ミュージック・マガジンの元編集長である高橋修氏との公開インタビュー風トーク（観覧無料）と、購入者対象のサイン会が行われる。

このイベント開催に寄せて尾崎は以下のようにコメントしている。

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■尾崎亜美コメント

デビューした頃は世間的にもインストアイベントという催しは無かったように思います。十数年前に一度だけオファーを頂いたことがあるのですが、その時はスケジュールが合わず実施は出来ませんでした。今回、50周年という節目でレーベルスタッフさんからお話を頂き、初めてチャレンジしてみることにしました。

正直言うと、今はまだ何をしたらよいのか分かっていないのですが（笑）コンサートとは違う形でお客さんと触れ合える機会ですので、とても楽しみにしています。

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秋には50周年記念のオリジナルアルバムのリリースと全国ツアーも予定されているが、まずはこのベスト盤と“お初”となるイベントとで彼女の世界に触れてみるのはどうだろうか。

なお、日本クラウンが発売元となる『Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜21st Century Best』より、「明日の声 （音楽室Ver.）」が3月25日より先行配信となった。

■＜尾崎亜美 『Amii Ozaki 50th Amii-versary』リリース記念トーク＆サイン会＞

・開催日時：2026年4月18日（土）17:00

・場所：タワーレコード渋谷店7F パイドパイパーハウス前

・出演：尾崎亜美、高橋修（ミュージック・マガジン元編集長）

・イベント内容：トーク＆サイン会 ※トークはフリー観覧となります。

・ご参加方法：ご予約者優先で4月7日（火）商品入荷時より、タワーレコード渋谷店にて対象商品をご購入の方に先着で「サイン会参加券」をご購入枚数分お渡しいたします。

※対象商品には数に限りがございますので予めご了承ください

※イベントの観覧はフリーとなっておりますが、サイン会へのご参加は「サイン会参加券」をお持ちの方のみとなっております。

※サインはこちらで用意した50th Amii-versaryオリジナル色紙にいたします。

・対象商品：

.尾崎亜美 「Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜20th Century Best」

品番：UPCY-8113/4（SHM-CD 2枚組）税込価格：4,400円

.尾崎亜美 「Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜21st Century Best」

品番：CRCP-20621/22（CD2枚組） 税込価格：4,400円

・対象店舗：渋谷店

※対象商品のご予約はお電話とタワーレコードホームページ（http://tower.jp/）の店舗予約サービスでも承っております。

■尾崎亜美 50周年記念リリース『Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜20th Century Best』

2026年4月8日（水）リリース 発売元：ユニバーサルミュージック

UPCY-8113/4（SHM-CD 2枚組）

2026年リマスタリング音源

￥4,400（税込） ＜収録曲＞

【DISC-1】01.冥想 02.私は何色 03.私を呼んで 04.旅（Single Version） 05.偶然（Single Version） 06.マイ・ピュア・レディ 07.太陽のひとりごと 08.うわさの男 09.ストップモーション（Single Version） 10.春の予感〜I’ve been mellow 11.あなたはショッキング・シャイン 12.テンプテーション 13.気紛れ予報 14.パーフェクト ゲーム 15.ジェシー（Single Version） 16.回転木馬 17.LITTLE FANTASY 【DISC-2】01.奇蹟 02.Lead The Way To Love 03.孤独な星じゃない 04.Colors of a wish 05.Joyful Joyful 06.初恋の通り雨（REDONDO Version） 07.For You（English Version） 08.Let’s Imagine 09.愛の構造 10.明日はきっと晴れるだろう 11.Lead The Way To Love（English Version） 12.I Wanna Do More 13.Should I Do? 14.奇蹟（Piano Version） 15.愛の構造（Piano Version）

■尾崎亜美 50周年記念リリース『Amii Ozaki 50th Amii-versary 〜21st Century Best』

2026年4月8日（水）リリース

各配信サイト：https://lnk.to/amiiozaki50thamiiversary 発売元：日本クラウン

CRCP-20621/22 （CD 2枚組）

￥4,400（税込） ＜収録曲＞

【DISC-1】 01.明日の声（音楽室Ver.） 02.メッセージ~ It’s always in me~ 03.I’m singing a song 04.境界線を引いたのは僕だ05.スケッチブック 06.1グラムの歌 with 槇原敬之 07.風のライオン with 小坂 忠 08.Harmony 09.私がいる 10.ありがとう 11.Vanilla 12.Angel Eyes 13.1秒だけの奇蹟 14.Smile 15.春の予感〜I’ve been mellow〜（S-mile Ver.） 16.オリビアを聴きながら（S-mile Ver.） 17.明日に架ける橋（S-mile Ver.） 【DISC-2】01.愛のはじまり 02.冥想（ReBORN Ver.） 03.曇りのち晴れ（ReBORN Ver.） 04.シーソー 05.待っていてね06.Friendship〜自然の法則〜 with SING LIKE TALKING 07.NEW LIFE with 高橋幸宏 08.VOICE（Single Ver.） 09.グルメ天国 10.New Precious World 11.純情（Live Ver.） 12.蒼夜曲〜セレナーデ〜（Live Ver.） 13.天使のウィンク（Live Ver.） 14.スープ（Live Ver.） 15.明日の声（音楽室Ver.）※reprise

■尾崎亜美 50周年記念リリース『合縁起演＋ 50th Amii-versary Edition』

2026年4月22日（水）リリース

発売元：ポニーキャニオン

PCBP-54425（DVD1枚組/約110分収録）

￥7,480（税込） ＜収録内容＞

’88 4.20 合縁起演（1988年日本武道館公演収録作品）

・生まれたてのイヴになれ ・Deep ・星の降る街 ・夏の幻影 ・Prism Train ・天使のウィンク ・Just In Time ・Foggy Night ・オリビアを聴きながら /ほか全11曲

Natural Agency Selection（1991年新宿厚生年金会館公演収録作品「Natural Agency,供廚茲蝓

・春の予感 ・マイ・ピュア・レディ ・ごめんね Darling ・New Precious World ・Southern Cross /ほか全11曲

Pieces from FROM MUE（1986年渋谷公会堂公演収録作品「FROM MUE」より）

・小さな神話 /ほか6曲ダイジェストメドレー

■コンサート情報

5月24日（日）＜ホームメイドコンサート イルカ＆尾崎亜美＞＠埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

10月10日（土）＜50周年記念コンサート＞＠東京国際フォーラム ホールC ■＜50th Amii-versary Concert Tour 2026＞

10月25日（日）大分・iichiko総合文化センター

11月1日（日）愛知・ウインクあいち 大ホール

11月3日（火祝）京都・ロームシアター京都 サウスホール

11月7日（土）大阪・すばるホール

11月15日（日）福岡・福岡市民ホール

11月23日（月祝）静岡・アクトシティ浜松 中ホール

11月28日（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

12月16日（水）大阪・梅田芸術劇場 シアタードラマシティ

12月26日（土）岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 中劇場

※追加予定あり/詳細はオフィシャルHPをご確認ください

◆尾崎亜美オフィシャルサイト