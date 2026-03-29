【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】中村の股抜きパス→三笘の決定機サッカー日本代表のFW三笘薫とMF中村敬斗が左サイドで共演。2人が見せた新たなホットラインからの決定機にファンが熱狂している。日本代表（FIFAランキング19位）は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表（同38位）と対戦し、84分に生まれたFW伊