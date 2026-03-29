リモートワークの定着でオンライン会議が激増した昨今、「この会議、本当に意味があったのか」と感じた経験のある人は少なくないだろう。発言者が偏り、声の大きい人の意見だけで物事が決まる――そんな非生産的な会議のあり方を根本から変えるヒントが、『ワークハック大全』に詰まっている。本記事では、世界18ヶ国で刊行された本書のメソッドから、会議の質を劇的に高める「黙読アプローチ」を紹介していく。パワポが会議をダメ