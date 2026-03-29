「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）レーザービームさく裂じゃ！！広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が四回、中堅から衝撃的なバックホームを見せ、ピンチを救った。この日は無安打ながら、同点の八回には勝ち越し劇の起点となる四球も奪取。攻守で存在感は増すばかりで、チームはリーグ３連覇を成し遂げた２０１８年以来８年ぶりの本拠地開幕連勝スタートとなった。まるでサヨナラ勝ちしたか