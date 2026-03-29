28日（土）に放送された『芸能人格付けチェックBASIC春の３時間半スペシャル』で、Ｍ-１２０２５王者・たくろうが作ったミュージックビデオに、先輩芸人の見取り図が騙された！当初「たくろうがＭＶを撮れるわけない。黙って漫才しとったらいい」と断言していた盛山は、「たくろうって何でもできる」と絶賛。 ©ABCテレビ 【TVer】堤幸彦監督が作ったＭＶとたくろうが作ったＭＶを見比べる「映画監督」チェックには