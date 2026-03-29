28日（土）に放送された『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』で、Ｍ-１２０２５王者・たくろうが作ったミュージックビデオに、先輩芸人の見取り図が騙された！当初「たくろうがＭＶを撮れるわけない。黙って漫才しとったらいい」と断言していた盛山は、「たくろうって何でもできる」と絶賛。

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【TVer】堤幸彦監督が作ったＭＶとたくろうが作ったＭＶを見比べる「映画監督」チェックには、堤監督作品に出演経験がある唐沢寿明、高橋一生、畑芽育らが参戦！絶対に間違えられないプレッシャーを味わう！

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『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』のチェックは、正月版とは違ってタイトル通り、基本的な内容ばかり。その中の１つが、「一流映画監督が制作したミュージックビデオ（MV）がどちらかを当てる」問題だった。

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正解は映画『明日の記憶』では日本アカデミー賞優秀作品賞を受賞、映画「イニシエーション・ラブ」「天空の蜂」では第40回記念放置映画賞監督賞を受賞。さらに「TRIC」「SPEC」「池袋ウエストゲートパーク」など数々の話題作を手がけた堤幸彦監督。一方、不正解は監督初挑戦となる、Ｍ-１グランプリ２０２５王者のたくろう。映像制作の知識ゼロの完全ド素人ながら、二人とも趣味は映画鑑賞で、「（堤監督を）圧倒したい。全員を騙したい」とやる気満々！両者はＬＤＨ史上最大規模のオーディションから誕生した１０人組のダンス＆ボーカルグループ『THE JET BOY BANGERS』のＭＶを製作した。

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芸能人としての映像センスが問われるこのチェックで、「絶対大丈夫です！浜田さんもそうなんですけど、漫才師って漫才以外何にもできない存在なんです」と言い切り、浜田を苦笑させたのは見取り図・盛山晋太郎。「たくろうがＭＶを撮れるわけない。黙って漫才しとったらいいんですよ」と、吉本の後輩芸人でもあるたくろうをぶった切った。

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しかし実際に堤監督作品とたくろう作品を同時に見比べるチェックが始まると、他のチームの俳優陣が「たくろうのＭＶはよくある感じ」「堤監督はそうは撮らないはず」と見破り正解する中、見取り図だけがたくろうのＭＶを選び、一人負けするという結果に！

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スタジオに戻ってきた見取り図盛山は、「たくろうって何でも出来るんですよ。すごいんですよ、あいつら」とたくろうを絶賛。

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このチェックで見取り図のチームは、一流芸能人から普通芸能人に陥落。

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【TVer】『情熱大陸』出演の“花嫁メイクの神”のブライダル・ヘアメイクを見極める「ヘアメイク」チェックには、吉本の美容番長・レインボー池田が“絶対アカン” ヘアメイクとして登場！なんと３チームが池田のヘアメイクを選択し、スタジオ騒然！！

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なお、見取り図がたくろうに騙された『芸能人格付けチェックBASIC 春の３時間半スペシャル』は、TVerで無料配信中。