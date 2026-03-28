本日3月28日（土）日本テレビ系で放送した、MCを岡田准一が務める新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』。初代王者は小手伸也！芸能人32名が陣地を奪い合う極限状態の中、小手が圧倒的な知識量と冷静さでフロアを完全支配した。◆小手伸也 知略で掴み取った「フロア統一」と1,000万円の夢世界が熱狂した究極の陣取りサバイバル『THE FLOOR』。MCに岡田を迎えついに日本上陸。その「初代王者」という歴史に名を刻んだのは小手だ