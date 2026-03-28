本日3月28日（土）日本テレビ系で放送した、MCを岡田准一が務める新感覚クイズバトル番組『THE FLOOR』。初代王者は小手伸也！芸能人32名が陣地を奪い合う極限状態の中、小手が圧倒的な知識量と冷静さでフロアを完全支配した。

◆小手伸也 知略で掴み取った「フロア統一」と1,000万円の夢

世界が熱狂した究極の陣取りサバイバル『THE FLOOR』。MCに岡田を迎えついに日本上陸。その「初代王者」という歴史に名を刻んだのは小手だった。

32名の芸能人が集結し、一瞬の油断が命取りとなる緊迫の暗黒空間。小手は持ち前の冷静沈着な判断力と、重圧に屈しない圧倒的な知識量で、次々と強敵を撃破。フロアが鮮やかに塗り替えられた瞬間、彼はついに頂点へと登り詰めた。

優勝した小手は「ただ長く映りたかっただけなのに……」と困惑混じりの笑顔をみせ、MC岡田から「1,000万、ご家族のために！」と粋な言葉を贈られると、安堵と歓喜が混じった表情で「ありがとうございます！」と絶叫。胸が熱くなる、最高のフィナーレとなった。

◆逆転に次ぐ逆転！小手伸也 怒涛の勝ち上がり

小手は次々と強敵を撃破。ジャンルも難度も異なる戦いを連続で制し、その実力を証明していく。

10回戦では、尾上右近とジャンル「伝説の生き物」で対戦。18回戦では草刈民代と「歴史上の偉人」で知識勝負に挑み、ベテラン勢との対決を制する。そして25回戦、曽野舜太（M!LK）との「ラテアート」対決では、スピードと判断力が試される展開に。

27回戦では森田哲矢（さらば青春の光）と「犬と猫」で対峙。すでに勢いに乗る森田との一戦は、フロア全体の流れを左右する重要な局面に。さらに29回戦、齊藤京子との「世界の名所」、30回戦、宇梶剛士との「アイドル」と、ジャンルの幅広さが問われる戦いを次々と乗り越える。

31回戦では伏兵・みなみかわと「ベストセラー」で対戦。そして32回戦「国旗」でも再びみなみかわと相まみえ、ついに最終決戦へ――。

最終決戦のジャンルは「ことわざ・慣用句」。極限状態の最終ターン。冷静沈着な小手がみなみかわとの死闘を制し、ついに初代王者の座を射止めた。「きれいにテンパった、くそ〜。これは寝られへんぞ！」と悔しさを爆発させ、フロアに沈んだみなみかわ。『THE FLOOR』は、あまりに劇的な幕切れを迎え、小手がその歴史に名を刻んだ。

◆森田哲矢 怒涛の3連勝で100万円獲得！巨大勢力を築く

番組中盤では、森田哲矢（さらば青春の光）が驚異の連勝劇を見せた。

13回戦、鈴木亜美との「寿司」対決を皮切りに、14回戦では岡崎体育と「流行語」、15回戦では横尾渉（Kis-My-Ft2）と「有名アスリート」で勝利。3連勝を達成し、ボーナス100万円を獲得した。

その後も勢いは止まらず、24回戦では森迫永依と「ご当地グルメ」、26回戦では江村美咲と「日本一」で勝利し、フロアに巨大勢力を築く。しかし27回戦、小手との「犬と猫」でついに敗北。盤石と思われた王国が崩れる、まさかの展開となった。

◆最後まで読めない展開！波乱の連続にスタジオ騒然 TVer・Huluで見逃し配信中

一進一退の攻防、そして逆転に次ぐ逆転。各界の精鋭たちによる1対1の真剣勝負は、最後の一瞬まで勝敗が読めない展開に。知識だけでなく、判断力・戦略・メンタルが試される極限のバトル。まさに“究極の陣取りサバイバル”にふさわしい戦いとなった。

『THE FLOOR』は現在、TVer・Huluで見逃し配信中！

TVer（放送後1週間限定配信）：https://tver.jp/series/srym7ttjkv

Hulu（1年間視聴可能）：https://www.hulu.jp/the-floor/

◆番組公式ホームページ ： https://www.ntv.co.jp/thefloor/

◆番組公式X ： @thefloor_ntv

◆番組公式Instagram ： @thefloor_ntv