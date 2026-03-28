朝は寒いのに日中は暖かい。そんな寒暖差のある季節は毎朝コーディネートに悩むことも。「この時季は、1日をとおして快適に過ごせるかどうかを基準に服を選ぶことが増えます」と話します。今回は、そんなあみーさんが今の時季におすすめのGU「チノタックバレルパンツ」（2990円）を使って、気温差にも対応できる大人の着まわしコーディネートを紹介してくれました。寒暖差に対応しやすい同系色でまとめたコーデで軽やかに寒暖差の