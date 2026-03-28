記事ポイントSKY GROUPが2026年4月11日に富士スピードウェイでオーナー向け招待制イベント「THE SKY GROUP DAY」を開催ランボルギーニやアストンマーティンなど8ブランドがパレードラン・サーキット走行を実施イベント後半には特別観覧エリアから約8,000発の花火を鑑賞できる構成SKY GROUPが、2026年4月11日（土）に富士スピードウェイにて招待制イベント《THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026》を開催します。