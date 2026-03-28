新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、３月28日（土）から劇場版『名探偵コナン』過去作８作品の配信を開始する。 『名探偵コナン』は、『週刊少年サンデー』にて1994年より連載中の青山剛昌による大人気推理漫画を原作としたアニメ作品。黒ずくめの組織に謎の毒薬を飲まされ、子供の姿になってしまった高校生探偵・工藤新一が“江戸川コナン”と名乗り、組織の正