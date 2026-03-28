1997年発売のOVA以来、29年ぶりとなる新作テレビアニメ『魔法騎士レイアース』のスペシャルイベントが28日、東京ビッグサイトで行われた『AnimeJapan 2026』で開催され、主人公である3人の魔法騎士・獅堂光役の佐倉綾音、龍咲海役の大久保瑠美、鳳凰寺風役の高橋李依が登壇した。【画像】CLAMP描き下ろしイラストに大興奮の佐倉綾音、大久保瑠美、高橋李依本編映像の最後にキャストが発表されると、会場にどよめきが起こった。