19日に開幕した第98回選抜高等学校野球大会（以下、センバツ）は、大会9日目を終えて、4強が出そろった。試合終盤まで手に汗握る熱戦が目立つ今大会。思わぬ形で注目を集めたのが、春夏合わせて準優勝を3度経験している青森の八戸学院光星だった。これまで巨人の坂本勇人やロッテの田村龍弘など、多くのプロ野球選手を輩出。東北の強豪校として名高い八戸学院光星は、昨秋の東北大会で準優勝を飾り、2年ぶり12回目のセンバツ