本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利した。8回にカイル・タッカー外野手の適時打で勝ち越すと、9回はエドウィン・ディアス投手が締めた。オフに新加入した2人の活躍で開幕から連勝となった。4年総額2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）で契約したタッカーは4-4の8回裏、1死三塁のチャンスで打席に入ると、一、二塁間を破る適時右前打。貴重