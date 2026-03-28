アイドルグループAKB48元メンバーでタレントの福留光帆（22）が27日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）に出演。昨年行われたAKBの武道館公演について「AKBの悪口を言いすぎて、行くのが怖くて断りました」と明かした。この日のゲストは、お笑いコンビ「ザ・ぼんち」。1981年に行った、漫才師初の武道館公演の様子を紹介した。出演者の日向坂46・山下葉留花も、武道館に立った経験があるというが