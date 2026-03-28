【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来】 公開期間：4月9日まで 「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」のファイナルPV第3弾が公開された。 一部劇場を除き、4月9日に終映となる本作だが、今回、ファイナルPV第3弾が公開され、本日3月28日より「エンドロールイラストカード 第2弾」の配布が開始された。本作の通常上映での来場御礼入場者特典は、これをもっ