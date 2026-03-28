【劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来】 公開期間：4月9日まで

「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」のファイナルPV第3弾が公開された。

一部劇場を除き、4月9日に終映となる本作だが、今回、ファイナルPV第3弾が公開され、本日3月28日より「エンドロールイラストカード 第2弾」の配布が開始された。本作の通常上映での来場御礼入場者特典は、これをもって終了予定となる。

□来場者特典 詳細のページ

【『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV】

また、3月25日に発売された「柱稽古編」関連楽曲を収録した「『鬼滅の刃』柱稽古編 オリジナルサウンドトラック」について、6月24日にアナログ盤が発売されることも決定。梶浦由記氏・椎名 豪氏による劇伴とオープニング主題歌「夢幻」エンディング主題歌「永久 -トコシエ-」がDISC2枚に収録される。

「鬼滅の刃」柱稽古編 オリジナルサウンドトラック アナログ盤

6月24日 発売予定

価格：5,500円

※この商品はアニプレックス オンライン、ufotable 限定商品となります。

【仕様】

•12inch レコード(33 回転)2 枚組

•キャラクターデザイン：松島 晃描き下ろしジャケット

•超特大ピンナップ(横 1140mm×縦 570mm)

※ジャケット・ピンナップは CD と同じイラストとなります。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

さらに、2025年5月4日に開催された、朗読舞台劇「鬼滅の宴 －柱稽古編－」がBlu-ray＆DVD化されることも明らかに。今回、松島 晃氏による描き下ろしジャケットイラストが公開された。

鬼滅の宴 -柱稽古編- Blu-ray＆DVD

5月27日 発売予定

価格：完全生産限定版 Blu-ray 8,800円、完全生産限定版 DVD 7,700円

【収録内容】

2枚組（本編ディスク＋特典ディスク）

※Blu-ray 版には Blu-ray、DVD 版には DVD の特典ディスクが付属します。

【完全生産限定版特典】

・特製三方背ボックス

・キャラクターデザイン・松島 晃描き下ろしデジジャケット

・縮刷台本（複製版）

・特製ブックレット

・映像特典

本編ディスク収録 /・『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』 劇場限定予告

特典ディスク収録 /・アフタートーク

※商品の特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。

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