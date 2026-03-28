【モデルプレス＝2026/03/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が3月26日、自身のInstagramを更新。同日、東京・立川ステージガーデンにて開催された「青春祭2026 by 今日、好きになりました。」（以下、「青春祭2026」）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」美女JK「脚綺麗すぎ」プリーツミ