阪神は28日、立石正広内野手（22）が左手首の関節炎で別メニュー調整となることを発表した。25日のファーム・リーグのオリックス戦で左手首を負傷。27日に大阪市内の病院を受診して診断された。この日、ファーム本拠地のSGL尼崎で走塁練習などを行い、フリー打撃には参加しなかった。立石は1月の新人合同自主トレで右脚の肉離れを発症。2月の春季キャンプは別メニューで慎重に調整を続けてきた。今月17日のファームリーグ・