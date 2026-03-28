俳優・仲野太賀が２８日、都内で行われた、映画「ストリート・キングダム自分の音を鳴らせ。」の公開記念舞台あいさつにＷ主演の峯田和伸、若葉竜也、共演の吉岡里帆らと出席。仲野は、中学生から付き合いがあるという若葉への愛があふれ突如号泣し、その後もキャスト陣が次々ともらい泣きするという感動的な一幕があった。作品にちなみ、胸が熱くなった出来事として、仲野は「若葉竜也」とフリップで回答。思わぬ答えに若葉