俳優・仲野太賀が２８日、都内で行われた、映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」の公開記念舞台あいさつにＷ主演の峯田和伸、若葉竜也、共演の吉岡里帆らと出席。仲野は、中学生から付き合いがあるという若葉への愛があふれ突如号泣し、その後もキャスト陣が次々ともらい泣きするという感動的な一幕があった。

作品にちなみ、胸が熱くなった出来事として、仲野は「若葉竜也」とフリップで回答。思わぬ答えに若葉自身は「何それ？怖いんだけど」と苦笑いで反応していた。

仲野は、学生時代を回想し「竜也は中学生の頃からよく遊んでいて、家がすごい近くでチャリで２０分ぐらいかけて家に毎晩行くって日々がありまして、そのとき聞いてるのは銀杏ＢＯＹＺ。そこでもっぱら映画の話をして」と深い関係性がある若葉との思い出を懐かしんだ。今作の監督を務めた田口トモロヲの初監督作「アイデン＆ティティ」の話題でも日々盛り上がっていたという。

そんなルーツがあった上で、ともに田口作品である今作に出演が決定。思わずこみあげるものがあり、その後も熱弁が止まらなかった仲野は「うわ、なんか涙が出てきた」と感涙。若葉は「記事なるぞー、俺も完成披露で経験したからなー」と大イジリしていたが、号泣する仲野の様子に感極まった様子だった。続いて、順に作品への思いを語った峯田も涙。吉岡も静かにもらい泣きしていた。