山本が師事する矢田修トレーナーに弟子入り【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックス戦に臨んだ。3回までに2点を追いかける展開だったが、その裏にムーキー・ベッツ内野手が一時は逆転となる3ランを叩き込んだ。V字復活を予感させる活躍の裏で、ファンは“ヤダセンセイ効果”を実感している。0-2で迎えた3回、1死からアレックス・フリー