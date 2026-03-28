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トロント・ラプターズ vs ニューオーリンズ・ペリカンズ日付：2026年3月28日（土）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 119 - 106 ニューオーリンズ・ペリカンズ NBAのトロント・ラプターズ対ニューオーリンズ・ペリカンズがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはトロ