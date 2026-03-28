SKY-HIが、4月15日に発売するアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』の全形態のジャケットおよびモックを公開した。本作は、ラッパー、プロデューサー、BMSG CEO、そして一人の人間として人生と向き合う中で見てきたものや培ってきた人生観を凝縮した作品。収録曲には、昨年の自身の誕生日にリリースされた配信アルバム『Success Is The Best Revenge』の楽曲に加え、これまでBMSG FESやSKY-HIのライブで披露し