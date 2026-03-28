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Album¡ØSuccess Is The Best Revenge -Deluxe Edition-¡Ù
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https://sky-hi.lnk.to/SuccessIsTheBestRevenge__PKG
¢§Website
https://successisthebestrevenge.skyhi.tokyo/
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01.The Best Revenge
02.It¡Çs OK
03.No Flexin¡Ç
04.deaf feat. edhiii boi
05.Âç¾æÉ× feat. Novel Core
06.ID feat. SHUNTO (BE:FIRST), RYUKI (MAZZEL), JIMMY (PSYCHIC FEVER), FELIP
07.SUPER IDOL feat. Nissy
08.At The Last
09.Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
10.If I die tomorrow
11.Success is
12.To The First -THE FIRST ver.- feat. BE:FIRST, Aile The Shota, RAN (MAZZEL), REIKO, RUI (STARGLOW)
13.MISSION -MISSIONx2 ver.- feat. MAZZEL, REIKO, KANON (STARGLOW)
14.At The Last -THE LAST PIECE ver.- feat. STARGLOW, KANTA, KEI, RAIKI, TAICHI, YUTA
15.Tiger Style -remix- feat. Aile The Shota, JUNON (BE:FIRST), LEO (BE:FIRST), TAKUTO (MAZZEL)
16.14th Syndrome -remix- feat. RUI (STARGLOW), TAIKI (STARGLOW), edhiii boi, KANON (STARGLOW), RYUHEI (BE:FIRST)
17.One More Day -remix- feat. REIKO, RAN (MAZZEL), SEITO (MAZZEL), KAIRYU (MAZZEL)
BONUS TRACK
18.To The First - From THE FIRST TAKE
19.At The Last feat. STARGLOW - From THE FIRST TAKE
¡¼DVD / Blu-ray¡¼ (½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß)
[LIVE]
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2024
¡¦SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-
[MUSIC VIDEO]
¡¦D.U.N.K.
¡¦Dream Out Loud feat. ØZI
¡¦SUPER IDOL feat. Nissy
¡¦¥Ò¥Ã¥Ô¡¼
¡¦It¡Çs OK
¡¦No Flexin¡Ç
¡¦At The Last
¡¦Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)
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https://skyhi.tokyo/news/1979
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2026Ç¯6·î17Æü(¿å)
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