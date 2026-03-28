俳優・陣内孝則が、きょう28日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜後6：58）に、お笑い芸人・陣内智則とともに登場する。【写真】陣内孝則・陣内智則が富田林をロケ大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさん達による街ブラロケ番組。メッセンジャー・黒田有と、今回はW陣内が富田林を訪れる。名前が一文字違いで「親戚？」と噂されたこともあるが、関係は一切なし。ネットでは名前の取り違えが多く、孝則は「ネガ