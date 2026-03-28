今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【タイ】きりたん、象に乗る。駆け抜けろ灼熱と廃墟の古都! ゆかりときりたんの微笑みの国サバイバル! #3【VOICEROID旅行】』というゆらんこさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）人気の東南アジアの観光大国・タイ国を解説役・結月ゆかりとツッコミ役・東北きりたんが旅行します！ 今回はアユタヤ編！かつてアユタヤ朝の栄えた地、古都アユタヤ。灼熱の遺跡を自転