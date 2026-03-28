俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）がいよいよ最終回を迎える。妻殺しの罪を着せられたパティシエが、事件を追っていた刑事になり代わって“リブート”し、命懸けで数々の真相を明らかにしていく中、ついに裏組織との“最終決戦”が目前に迫る。最終回直前、本作のメインディレクターであり、これまでにも多くの作品で演出を手掛けてきた坪井敏雄監督に、キャストとの撮影エピソード